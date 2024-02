Corpus Diavolis + RüYYn Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Rendez-vous au Molotov le 11 avril avec Corpus Diavolis + RüYYn.

• Corpus Diavolis

[Black Metal FR]

Une approche cérémoniale du syncrétisme satanique dévoilant des chemins cachés vers l’illumination et la conscience spirituelle. La nudité du black metal, reflétée dans le miroir du Diable. Corpus Diavolis célèbre 15 ans sur scène et un cinquième album à paraître au mois de Mars chez Les Acteurs de L’Ombre Productions.



• RüYYn

[Black Metal FR]

Signé chez Les Acteurs de L’Ombre, RüYYn est un one-man band né fin 2020 de l’esprit de Romain Paulet avec pour influence première le Black Metal des 90’s, rapide et mélodique. Fort d’un EP éponyme sorti en 2021 et d’un album sortie en 2023 intitulé « Chapter II The Flames, the Fallen, the Fury », RüYYn nous offre une musique épique, puissante, sombre et froide inspirée de groupes comme Gorgoroth, Emperor, Deathspell Omega, Mgła et Blut Aus Nord. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

