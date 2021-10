Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Corpus Diavolis / Eternal Hunt / Woest La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le vendredi 19 novembre à 21:00

Dæmonicreation Live présente: ________ CORPUS DIAVOLIS Sortie du nouvel album “Apocatastase” Enregistré et mixé par George Emanuel (Rotting Christ, Lucifer’s Child). La nudité du black metal, reflétée dans le miroir du Diable. Le rituel est déshabillé dans la sophistication intense d’un voyage hors de la réalité des apparences. Il n’y a point de Dieu mais le Bouc. [https://ladlo.bandcamp.com/album/apocatastase](https://ladlo.bandcamp.com/album/apocatastase) [https://www.youtube.com/watch?v=5vN-GJSeJWM](https://www.youtube.com/watch?v=5vN-GJSeJWM) ________ ETERNAL HUNT Pure black metal de Montpellier. Cornes, Capuches et Chaos ! [https://www.youtube.com/watch?v=nnOoS8XNVTg](https://www.youtube.com/watch?v=nnOoS8XNVTg) [https://eternalhunt.bandcamp.com](https://eternalhunt.bandcamp.com) ________ WOEST Fantaisies mécaniques et black metal chevaleresque, poisse et chaos : Woest, envoyés du démon à Marseille depuis 1720. [https://woest.bandcamp.com/album/le-gouffre](https://woest.bandcamp.com/album/le-gouffre) + nouveau merch “Apocatastase” + stand La Voix de Satan – Sortie du numéro 11 21H. 5€ + 1€ Adhésion

5€ + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:59:00

