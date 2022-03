Corpus Diavolis / Belore / Lunar Tombfields L’Embobineuse, 16 avril 2022, Marseille.

Dæmonicreation Live et l’Embobineuse présentent: Lunar Tombfields – black metal atmosphérique, Nantes (Les Acteurs de l’Ombre Productions) Belore – black metal épique, Marseille/France (Northern Silence Productions) Corpus Diavolis – black metal ritualiste, Marseille/France (Les Acteurs de l’Ombre Productions) Lunar Tombfields – FR – Atmospheric Black Metal Nouvelle formation Nantaise, un premier album signé chez Les Acteurs de L’Ombre, ils sont 2 sur le papier mais un line up live existe ! Avec un artwork signé Denis Forkas, “The Eternal Harvest” est un bloc de 4 morceaux d’une durée de 47min. Un déluge de riffs et d’ambiance comme dans le cascadian black metal. Des leads incroyables qui vous feront décoller si loin avec une voix habitée au bord de l’abîme et une batterie tentaculaire qui parfois scintille sur les cymbales ! Du haut de ses quatre longs morceaux, cet album est une ode à la gloire des étoiles, à la force des éléments et à la tragédie du destin humain. YT : [https://www.youtube.com/watch?v=1t0MVhNpLw4](https://www.youtube.com/watch?v=1t0MVhNpLw4) BC : [https://ladlo.bandcamp.com/album/the-eternal-harvest](https://ladlo.bandcamp.com/album/the-eternal-harvest) FB : [https://www.facebook.com/LunarTombfields](https://www.facebook.com/LunarTombfields) Belore – FR – Epic Black Metal: Belore est un projet de Black Metal épique directement influencé par des groupes comme Summoning, Caladan Brood, Saor, Emyn Muil et Moonsorrow, ainsi que par divers univers heroic fantasy et médiévaux. Belore offre tous les thèmes de la fantasy et les récits grandioses que l’on peut attendre d’un album qui se veut épique! Un album exemplaire qui convient à tout monde infesté d’elfes ou de nains ! Il est seul sur le papier mais un line up live existe ! BC: [https://belore.bandcamp.com/album/artefacts](https://belore.bandcamp.com/album/artefacts) YT: [https://www.youtube.com/watch?v=iGKnJ8WsygM](https://www.youtube.com/watch?v=iGKnJ8WsygM) FB: [https://www.facebook.com/Beloreofficial](https://www.facebook.com/Beloreofficial) Corpus Diavolis – FR – Ritualistic Black Metal: Sortie du nouvel album “Apocatastase” Enregistré et mixé par George Emanuel (Rotting Christ, Lucifer’s Child). La nudité du black metal, reflétée dans le miroir du Diable. Un rituel dans la sophistication intense d’un voyage hors de la réalité des apparences. Il n’y a point de Dieu mais le Bouc. YT: [https://youtu.be/8rFRpEEFl18](https://youtu.be/8rFRpEEFl18) BC: [https://corpusdiavolis.bandcamp.com/album/apocatastase](https://corpusdiavolis.bandcamp.com/album/apocatastase) FB: [https://www.facebook.com/CorpusDiavolis](https://www.facebook.com/CorpusDiavolis) + stand La Voix de Satan [www.gloireasatan.com](http://www.gloireasatan.com) Ouverture des portes 21h Début des concerts 21h30

