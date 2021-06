Trégunc Trégunc Finistère, Trégunc Corps Sonores & Sonars Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Corps Sonores & Sonars Trégunc, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Trégunc. Corps Sonores & Sonars 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn

Trégunc Finistère Trégunc 16h : (Corps sonores), Cie Corps Magnétiques une immersion avec le danseur et masseur Massimo Fusco : vibrations des sons, massages Tui Na et présence chorégraphique.

Inscriptions – À 16h, 17h, 19h au 02 98 50 95 93 18h : Conférence Laurent Chauvaud sur ses travaux en écologie marine :

( La coquille St-Jacques, sentinelle de l’océan ) 20h30 : ( François Joncour ) Sonars Tapes Concert Tarif unique concert + conférence : 8€ (+18 ans) Billetterie : MJC – 02 98 50 95 93 En partenariat avec la Ville de Trégunc. Restaurations : pizza camion, restaurants et ventes à emporter centre-ville. contact@mjctregunc.fr +33 2 98 50 95 93 http://www.mjctregunc.fr/ 16h : (Corps sonores), Cie Corps Magnétiques une immersion avec le danseur et masseur Massimo Fusco : vibrations des sons, massages Tui Na et présence chorégraphique.

Inscriptions – À 16h, 17h, 19h au 02 98 50 95 93 18h : Conférence Laurent Chauvaud sur ses travaux en écologie marine :

( La coquille St-Jacques, sentinelle de l’océan ) 20h30 : ( François Joncour ) Sonars Tapes Concert Tarif unique concert + conférence : 8€ (+18 ans) Billetterie : MJC – 02 98 50 95 93 En partenariat avec la Ville de Trégunc. Restaurations : pizza camion, restaurants et ventes à emporter centre-ville. dernière mise à jour : 2021-06-24 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégunc Étiquettes évènement : Autres Lieu Trégunc Adresse Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Ville Trégunc lieuville 47.85569#-3.84577