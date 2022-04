Corps sonores – Jeudi 7 avril L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Corps sonores – Jeudi 7 avril L’Escale, 7 avril 2022, Tournefeuille. Corps sonores – Jeudi 7 avril

le jeudi 7 avril à L’Escale

Elle offre aux auditeur.rice.s de tous âges une expérience immersive et les renvoie, le temps de l’écoute, à une collection intime d’histoires de corps. Dans le cadre du ” Bloom Festival ” (8-10 avril 2022 à Tournefeuille) à l’initiative de la Compagnie Sylvain Huc, compagnie associée à la Ville de Tournefeuille, en partenariat avec La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, et la Ville de Tournefeuille. Corps sonores est une installation sonore ludique conçue par Massimo Fusco L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T17:30:00 2022-04-07T20:30:00;2022-04-07T21:30:00 2022-04-07T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Corps sonores – Jeudi 7 avril L’Escale 2022-04-07 was last modified: by Corps sonores – Jeudi 7 avril L’Escale L'Escale 7 avril 2022 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne