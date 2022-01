Corps Sans-Âme – Voix bretonnes – ANNULÉ Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 9 € / 5 € réduit (Pass Château, Carte blanche, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans) Réservation obligatoire : www.chateaunantes.fr ou 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Représentation annulée Spectacle musical conté / Matao Gollo et Matlao Guitton. Ça commence par un chant d’oiseau dans le jardin de la voisine… Mais ça commence vraiment en chevauchant un escargot… Mais au moment où commence l’aventure pour de bon, on n’imagine pas encore que, pour sauver la fille du roi d’une île au milieu de la mer, le prince Lisandre devra tuer Corps-Sans-Âme. Élaboré d’après « Le Corps-Sans-Âme » collecté par Luzel au 19e siècle, ce conte merveilleux résonne fort aujourd’hui encore. Matao Rollo : conte / Matlao Guitton : banjo, accordéon, violon et harmonica. Tout public à partir de 7 ans En gallo (accessibles aux non-locuteurs) Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes 2022 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

