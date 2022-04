Trinqu’Arts #9, festival marché de créateurs Corps Nuds – Jardin Touche Chevreuil (35150) Corps-Nuds Catégories d’évènement: Corps-Nuds

Trinqu’Arts #9, festival marché de créateurs Corps Nuds – Jardin Touche Chevreuil (35150), 21 mai 2022 11:00, Corps-Nuds. Samedi 21 mai, 11h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/marche.createurs.Trinqu.Arts Trinqu’Arts #9, festival et marché des créateurs repart de plus belle

Samedi 21 mai 2022, 11h-21h, Corps Nuds Rennes sud.

40 créateurs, Arts de rue, Spectacles déambulatoires, Performances concerts. Trinqu’Arts #9, festival et marché des créateurs repart de plus belle ! L’équipe Trinqu’Arts vous donne rendez-vous pour la 9ème édition de son festival et marché de créateurs le samedi 21 mai 2022 de 11h à 21h à Corps Nuds (20 min au sud de Rennes) dans le jardin de la Touche Chevreuil. Une très belle programmation cette année : 40 créateurs locaux et de la région rennaise vous présenteront objets insolites, illustrations, bijoux, céramiques, et bien d’autres curiosités. Côté spectacles : Arts de rue : Les Frappovitch

Spectacles déambulatoires

Performances surprises

Concerts Trinqu’Arts adopte depuis ses débuts une démarche 100% responsable pour réduire son empreinte carbone : Ateliers de sensibilisation et de revalorisation / recyclage de matériaux. Buvette et restauration bio (foodtruck cette année) Arts de Rue : Les Frappovitch Les Frappovitch, dandys décalés et intemporels, vous invitent à vivre une épopée musicale, comique et chorégraphique.

Leur spectacle (In) Diligencia, c’est une dramaturgie timbrée où l’on rencontre des ch’vaises, des cannes sonnantes et des claques bien méritées! Contact : Facebook : marche.createurs.Trinqu.Arts

email : aulogisidees@gmail.com

Contact : Facebook : marche.createurs.Trinqu.Arts

email : aulogisidees@gmail.com

Téléphone : 06 15 97 46 69

