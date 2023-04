Trinqu’Arts #10, festival marché des créateurs – le 3 juin 2023 à Corps-Nuds (35) Corps Nuds – Jardin Touche Chevreuil (35150), 3 juin 2023 00:00, Corps-Nuds.

40 créateurs et artisans Spectacles, performances et concerts toute la journée Restauration bio sur place

Facebook : marche.createurs.Trinqu.Arts Samedi 3 juin, 00h00 1

Le 3 juin 2023, le collectif Trinqu’Arts célèbre le 10ème anniversaire de son festival et marché de créateurs à La Touche Chevreuil à Corps-Nuds de 11h00 à 22h00.

Une très belle programmation :

Une quarantaine de créateurs et artisans du Grand Ouest : Des objets et des pépites pour tous les goûts et pour tous les âges, à découvrir et à offrir.

Spectacles pour toute la famille et les amateurs de musique, de danse, de théâtre de rue et de Street arts :

La compagnie de danse hip-hop X-Trem Fusion : Les X-Trem offriront une performance sur scène et vous inviteront à participer à un atelier de danse ouvert à tous et toutes.

Pompom, artiste bidouilleur, réalisera une fresque qui prendra forme tout au long de la journée.

Koki&Co Cie et son spectacle de marionnettes et accordéon tout en poésie.

Les concerts live seront également de la partie avec :

Le Baz’Band, une fanfare décalée d’Amanlis,

The Bad News, un groupe de rock et de blues qui offrira des arrangements garage, des guitares incisives et des rythmes épurés.

Pour agrémenter votre journée, une restauration et une buvette locales et bio seront disponibles tout au long de l’événement.

Info pratiques :

Téléphone : 06 15 97 46 69

Email : aulogisidees@gmail.com

Facebook : marche.createurs.Trinqu.Arts

Corps Nuds – Jardin Touche Chevreuil (35150) Corps Nuds Corps-Nuds 35150 Ille-et-Vilaine