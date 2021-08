Corps Loches, 11 septembre 2021, Loches.

Corps 2021-09-11 – 2021-09-11

Loches Indre-et-Loire Loches

5 EUR Corps, c’est le voyage de trois ans entre quinze danseuses, un chorégraphe, six musiciens et un triptyque. Des corps au travers des histoires, des corps qui s’affrontent, souffrent, s’aiment et se toisent, une invitation à la danse qui mène de l’extase au silence, du silence à la mémoire, de la mémoire à la douceur. Comme un rituel en trois temps, qui chaque fois recommence.

15 danseuses d’Arboredanse

Chorégraphie : Stéphane Vincent.

Musique : Jonathan Inizan et Henri Peyrous

Lumières : Florian Macé

Costumes : Sylvie Guzeldère

Son : Paul Malbrand et Valentin Piederrière

Corps, c’est le voyage de trois ans entre quinze danseuses, un chorégraphe, six musiciens et un triptyque. Des corps au travers des histoires, des corps qui s’affrontent, souffrent, s’aiment et se toisent, une invitation à la danse qui mène de l’extase au silence.

+33 6 80 72 28 53 http://www.ville-loches.com/

Corps, c’est le voyage de trois ans entre quinze danseuses, un chorégraphe, six musiciens et un triptyque. Des corps au travers des histoires, des corps qui s’affrontent, souffrent, s’aiment et se toisent, une invitation à la danse qui mène de l’extase au silence, du silence à la mémoire, de la mémoire à la douceur. Comme un rituel en trois temps, qui chaque fois recommence.

15 danseuses d’Arboredanse

Chorégraphie : Stéphane Vincent.

Musique : Jonathan Inizan et Henri Peyrous

Lumières : Florian Macé

Costumes : Sylvie Guzeldère

Son : Paul Malbrand et Valentin Piederrière

Mairie de Loches

dernière mise à jour : 2021-08-25 par