CORPS-IMAGES Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CORPS-IMAGES Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 16 janvier 2024 00:00, Paris. Du mardi 16 janvier 2024 au samedi 24 février 2024 :

.Tout public. gratuit Visite libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Exposition de l’association Personimage du 16 janvier au 24 février à la bibliothèque Benoîte Groult Figuratifs, abstraits, réinventés, expressionnistes, surréalistes,

fantastiques, à la manière de… Vous y trouverez une variété de

représentation du corps humain. Toutes racontent une histoire intime dans

une mise en espace imaginaire, poétique, réaliste… Cette exposition vous est proposée à partir d’une sélection d’œuvres

réalisées dans les Ateliers d’Arts Plastiques de l’association Personimages,

faisant partie de son Fonds Pictural de plus de 800 œuvres . « Dépasser son handicap par l’expression artistique » : Créée il y a plus de 40 ans, l’association Personimages est située à

Paris dans le XIV ième arrondissement. Elle accueille plus de 300

adultes participants en situation de handicap mental dans des ateliers

d’expression artistique (arts plastiques, danse, théâtre … ), animés par des

artistes professionnels. Nous vous invitons à découvrir leurs activités en consultant leur site

internet à l’adresse suivante : www.personimages.org et leur galerie : www.personimages.org/wordpress/galerie Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532#horaires

Droits réservés Personimages Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris latitude longitude 48.8382500078707,2.31998599242419

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/