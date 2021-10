Vitry-sur-Seine Exploradôme île de France, Vitry-sur-Seine Corps humain Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Corps humain Exploradôme, 3 décembre 2021, Vitry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 16h à 18h

Atelier de découverte du fonctionnement du corps et de l’anatomie. Tu souhaites en connaître davantage sur le corps humain et l’anatomie ? Observe un squelette, du sang au microscope ou découvre des radios pour comprendre le fonctionnement et la composition du corps. Les enfants découvrent le corps humain, sa composition et les “couches” qui le constituent : la peau, le sang, les muscles, le squelette. Ils sont amenés à découvrir et expérimenter, en observant par exemple du sang au microscope, mais aussi un squelette et des radios. Cet atelier peut se faire en famille ! (À partir de 8 ans) Animations -> Atelier / Cours Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry-sur-Seine 94400

