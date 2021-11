Corps extrêmes / Rachid Ouramdane Le Manège, 26 janvier 2022, La Roche-sur-Yon.

Corps extrêmes / Rachid Ouramdane

du mercredi 26 janvier 2022 au jeudi 27 janvier 2022 à Le Manège

Corps extrêmes ————– ### Rachid Ouramdane **Le chorégraphe Rachid Ouramdane invite des artistes et des athlètes de tous horizons pour un spectacle de haute voltige. Êtes-vous prêt à échapper à la gravité ?** Ils sont artistes, acrobates, voltigeurs de la célèbre Compagnie XY. Ils sont sportifs, grimpeurs et highliners parmi les meilleurs de leurs disciplines. Tous explorent le vertige et le mystère de l’envol. En inventant pour eux une chorégraphie aérienne, Rachid Ouramdane – le nouveau directeur du Théâtre National de Chaillot – révèle ce que ces individus hors normes tentent d’approcher dans leur quête pour vaincre la gravité. Une quête existentielle. Un état d’apesanteur, un apaisement. Une maîtrise de soi et de la nature. Les environnements majestueux dans lesquels ils évoluent sont d’ailleurs au cœur de la scénographie : une installation vidéographique ingénieuse permet des résonances entre la salle de spectacle et les paysages grandioses dans lesquels évolue cette communauté du monde aérien. À couper le souffle.

Tarif A

CRÉATION | DANSE. Le chorégraphe Rachid Ouramdane invite des artistes et des athlètes de tous horizons pour un spectacle de haute voltige. Êtes-vous prêt à échapper à la gravité ?

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T19:00:00 2022-01-26T20:00:00;2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T21:30:00