Corps extrêmes | Rachid Ouramdane, 1 décembre 2022, .

Corps extrêmes | Rachid Ouramdane



2022-12-01 – 2022-12-01

10 EUR Dès 10 ans

Vertige de la prouesse et beauté de l’envol: Corps extrêmes de Rachid Ouramdane, est un spectacle en apesanteur où vibre surtout une immense envie de légèreté, comme un besoin urgent de donner du sens à une existence trop empreinte de gravité.

« Je tombe, mais je n’ai pas peur. Je rends ma peur dans le cri de la rage, dans un solennel barrissement » : reprenant à son compte les mots d’Antonin Artaud, le chorégraphe Rachid Ouramdane place au cœur de sa nouvelle création l’imaginaire et les sensations de l’envol, ce rêve qui nous habite depuis toujours. Confrontation au danger, maîtrise de soi, fusion dans l’élément et quête existentielle, le désir d’envol traduit surtout un esprit de résistance face au désenchantement de tout un monde. Interprété par des acrobates, des voltigeurs, une grimpeuse et un highliner, Corps extrêmes explore les pratiques de la légèreté pour tendre à ce point maximal où la prise de risque rime surtout avec la plus haute grâce.

+ L’Opéra de Dijon propose ce spectacle avec gilets vibrants et accueil en LSF

Dès 10 ans

