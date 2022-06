« Corps extrêmes » de Rachi Ouramdane, 8 mars 2023, .

« Corps extrêmes » de Rachi Ouramdane



2023-03-08 20:45:00 – 2023-03-08

32 EUR Le chorégraphe Rachid Ouramdane cultive depuis toujours l’art de la rencontre et aime jouer sur la beauté du déséquilibre. Le directeur de Chaillot convie des sportifs de l’extrême pour révéler leur quête commune pour échapper à la gravité, leur façon d’affronter le danger, de donner un sens à leur vie. Ils viennent des arts ou du sport. Ils sont voltigeurs, spécialistes de highline, d’escalade de vitesse, de glisse. Athlètes-artistes-aventuriers hors norme, ils ne font souvent qu’un avec la nature. Un environnement vidéographique très poussé, faisant la part belle aux prises de vues aériennes par drone, permet d’établir des résonances avec les paysages dans lesquels évolue cette communauté du monde aérien. De la technologie, non pas pour célébrer la virtuosité de chacun, mais pour inventer une grammaire commune et construire des portraits intimes.

Pascal Cholette

dernière mise à jour : 2022-06-16 par