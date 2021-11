Corps extrêmes Chaillot – Théâtre national de la Danse, 16 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 16 au 24 juin 2022 :

dimanche de 15h30 à 16h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h30 à 20h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h30 à 21h30

payant

Rencontres aériennes entre voltigeurs et champions en sports extrêmes, pour explorer les limites du corps humain.

Rachid Ouramdane a souvent dédié son travail d’orfèvre à des individus ou communautés en situations extrêmes. On pense aux jeunes migrants dans Franchir la nuit ou au collectif circassien XY dans Möbius. Plusieurs d’entre eux le retrouvent aujourd’hui pour Corps extrêmes, rejoints par deux sportifs habitués à évoluer dans la solitude de la montagne, au-dessus du vide : Nina Caprez, championne suisse d’escalade, et Nathan Paulin, funambule et champion de highline, célèbre pour sa traversée entre la tour Eiffel et le Palais de Chaillot en 2017. Autour d’un mur d’escalade haut de sept mètres, ils développent un langage partagé avec les acrobates, déplaçant l’idée de risque vers des terrains inconnus. Corps extrêmes, surprises extrêmes ? À vérifier au-delà du plateau, dans une cascade d’espaces de Chaillot, désormais dirigé par… Rachid Ouramdane !

Spectacles -> Danse

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro Paris 75016

9 : Rue de la Pompe (373m) 6, 9 : Trocadéro (377m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

2022-06-19T15:30:00+02:00_2022-06-19T16:30:00+02:00;2022-06-16T19:30:00+02:00_2022-06-16T20:30:00+02:00;2022-06-17T19:30:00+02:00_2022-06-17T20:30:00+02:00;2022-06-18T19:30:00+02:00_2022-06-18T20:30:00+02:00;2022-06-20T19:30:00+02:00_2022-06-20T20:30:00+02:00;2022-06-21T19:30:00+02:00_2022-06-21T20:30:00+02:00;2022-06-22T19:30:00+02:00_2022-06-22T20:30:00+02:00;2022-06-23T19:30:00+02:00_2022-06-23T20:30:00+02:00;2022-06-24T19:30:00+02:00_2022-06-24T20:30:00+02:00;2022-06-16T20:30:00+02:00_2022-06-16T21:30:00+02:00;2022-06-17T20:30:00+02:00_2022-06-17T21:30:00+02:00;2022-06-18T20:30:00+02:00_2022-06-18T21:30:00+02:00;2022-06-20T20:30:00+02:00_2022-06-20T21:30:00+02:00;2022-06-21T20:30:00+02:00_2022-06-21T21:30:00+02:00;2022-06-22T20:30:00+02:00_2022-06-22T21:30:00+02:00;2022-06-23T20:30:00+02:00_2022-06-23T21:30:00+02:00;2022-06-24T20:30:00+02:00_2022-06-24T21:30:00+02:00

tdv