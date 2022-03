Corps Exquis – Joanne Leighton – WLDN Salle Pablo Picasso La Norville Catégories d’évènement: Essonne

Salle Pablo Picasso, le vendredi 25 mars à 20:30

Corps Exquis – WLDN Joanne Leighton – Salle Pablo Picasso, La Norville + Exposition “Traces Exquises” Déplaçant la figure de l’auteur, interrogeant l’acte de transmission, Corps Exquis remet à jour la création originale du cadavre exquis que Joanne Leighton avait lancé à 57 de ses pairs en 2012, avec la pièce ????????? ??????. Aujourd’hui, dans une nouvelle configuration d’un solo à trois corps, la chorégraphe retrace les sillons d’une matière pétrie d’influences, de cassures et de continuités. Distribution : Chorégraphie : Joanne Leighton Assistante chorégraphique : Marie Fonte Danseurs : Lauren Bolze, Marion Carriau, Yannick Hugron Création musicale & design sonore : Peter Crosbie Création lumière : Mana Gautier Costumes et accessoires : Alexandra Bertaut Regard extérieur : Jérôme Andrieu Masques : Corine Petitpierre Scénographie Traces Exquises : Nicolas Floc’h & Joanne Leighton Lien billetterie : [[https://billetterie-3villes.mapado.com/event/64569-corps-exquis-danse](https://billetterie-3villes.mapado.com/event/64569-corps-exquis-danse)](https://billetterie-3villes.mapado.com/event/64569-corps-exquis-danse) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 4 à 10€. Gratuit moins de 6 ans.

Contempler le cadavre exquis proposé par Joanne Leighton/ WLDN, une nouvelle configuration d’un solo à trois corps aux multiples influences. Salle Pablo Picasso 41 chemin de la Garenne LA NORVILLE La Norville Essonne

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:30:00

