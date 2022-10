Corps et autonomie Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Corps et autonomie Centre Paris Anim’ Musidora ex Bercy, 2 novembre 2022, Paris. Le vendredi 04 novembre 2022

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 02 novembre 2022

de 10h30 à 12h00

. gratuit sous condition Selon QF

Stage de gym douce pour être bien dans son corps à tout âge. Une sorte de gymnastique douce, guidée à l'oral, qui se pratique en petits groupes et qui est faite pour tous. Une méthode qui vise à trouver plus de mobilité, de fluidité, de confort et de force et qui, sans aucun doute, fait du bien à l'être tout entier. Centre Paris Anim' Musidora ex Bercy 51 rue Truffaut 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/atelier-et-autonomie Tél. : 01.44.74.05.14 bercy@claje.asso.fr

