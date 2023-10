Corps en Voix – Stage week-end Compagnie du Mystère Bouffe Le Pré Saint Gervais, 28 octobre 2023, Le Pré Saint Gervais.

Du samedi 28 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

.Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 80 ans. payant

Tarif plein: 130 euros

Tarif réduit ( (chômeurs, moins de 25 ans, petits budgets) : 100 euros

La voix est l’expression la plus intime de notre être.

La voix est l’expression la plus intime de notre être.

Explorer à travers le corps, la matière des voix parlées et chantées : de ses racines les plus archaïques jusqu’aux sons les plus cristallins… pour se relier à sa puissance,

et à sa vibration .

CORPS notre instrument … notre véhicule… Lieu de mémoire, de nos joies et de nos cicatrices… Délier le corps, conscientiser de nouveaux espaces à l’intérieur de soi… Rythme.

VOIX l’expression la plus intime de notre être… Volatile, donnée au monde, amarrer son ancrage dans le corps : en escalader ses profondeurs, faire vibrer l’intérieur et résonner l’extérieur. Trouver sa voix, les voix/(es) en soi. Ouvrir les possibles. Présence à Soi. Confiance.

CHANTER comme une nécessité joyeuse ! Se laisser « être chanté », dans le plaisir des sensations de son corps-instrument vivifié et régénéré par le son. Corps vibrant. Chanter seul, puis s’accorder avec les autres : chanter ensemble. Présence aux autres – Harmonie – Communion.

Compagnie du Mystère Bouffe 23, rue André Joineau 93310 Le Pré Saint Gervais

Contact : https://natalie-schaevers.com/le-jeu-de-lacteur/ +33664503144 cielecielensoi@gmail.com https://natalie-schaevers.com/le-jeu-de-lacteur/

Natalie Schaevers