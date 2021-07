Paris Hôtel d'Albret DAC Paris Corps en transe par Daouda Nganga Hôtel d’Albret DAC Paris Catégorie d’évènement: Paris

le vendredi 9 juillet à 20:00

Daouda Nganga*, Sam7 de son nom d’artiste, emprunte les traditions spirituelles de dialogue avec les esprits et les ancêtres des royaumes kongo et mandingue et invente un langage chorégraphique afro-contemporain élaboré au gré de son parcours d’exil. Il cherche un état de corps « transporté » en communion avec le cosmos. La transe est un déplacement nécessaire, un renoncement de soi qui, par le mouvement, ouvre la voie à une autre ordonnance. Il s’agit de libérer l’assistance du poids de ses peurs et de ses angoisses, pour l’élever jusqu’à une conscience jubilatoire. *membre de l’atelier des artistes en exil Daouda Nganga*, Sam7 de son nom d’artiste, emprunte les traditions spirituelles de dialogue avec les esprits et les ancêtres des royaumes kongo et mandingue. Hôtel d’Albret DAC 31 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T21:00:00

