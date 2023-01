Corps en mouvement Granville, 26 janvier 2023, Granville .

Corps en mouvement

8 rue des pêcheurs Moon care Granville Manche Moon care 8 rue des pêcheurs

2023-01-26 09:00:00 09:00:00 – 2023-01-26 10:30:00 10:30:00

Moon care 8 rue des pêcheurs

Granville

Manche

Une parenthèse créative et intuitive accès sur la libération et la reconnexion entre corps et esprit. Au cours de cet atelier, vous pourrez exprimer par le mouvement du corps, toutes les émotions et tout les ressentis, figés et bloqués dans votre corps.

Laisser-aller les tensions, libérer votre stress et vos angoisses, lâcher-prise… Une invitation d’écoute de soi, de ses émotions et de sensations. Venez incarner dans le non-jugement et dans la bienveillance, en vous laissant porter par l’énergie du groupe.

Nombre de place limité.

Paiement sur place.

Pour réserver votre place mooncaregranville@gmail.com ou marynesun.com.

Rendez vous chez Moon Care – 8 rue des pécheurs – 50400 Granville.

Moon care 8 rue des pêcheurs Granville

