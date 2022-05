{Corps en Chantier} | #d406 – Femme Renversée, 9 juillet 2022, .

{Corps en Chantier} | #d406 – Femme Renversée

2022-07-09 – 2022-07-09

Ce tableau s’ouvre sur une installation de voilages blancs et la présence d’empreintes laissées dans de la farine blanche. Une ambiance fantomatique où rode on ne sait quoi. Au travers d’un objet contraignant, la robe, un être mêlant confusément l’imaginaire et le réel dessine une danse en torsion qui métamorphose ce corps de femme. Cet étrange double modifie les points de vue selon le double choisi, selon l’orientation, selon ce qui est donné à voir. Une performance sensible pour un corps sans tête, un être habité des fantômes de l’Histoire des femmes.

Performance dansée Pauline Sol Dourdin – Musique électronique Pierre Stephan

