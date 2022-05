{Corps en Chantier} | #c318 – A Brown Recluse

2022-07-09 – 2022-07-09 Tableau fantasmagorique. Pas de mise en scène mais un parcours, une déambulation tissée par une figure mutante aussi fascinante qu'inquiétante. Simulacre ou icône ? Parée d'accessoires féminins, elle s'inspire, des mythes et stéréotypes sur lesquels notre culture s'est façonnée. Une improvisation architecturée entre espace, danse et musique. Cette performance métaphorique déploie une matière chorégraphique étrangement arachnéenne qui brouille les repères de nos sens. Performance dansée Pauline Sol Dourdin – Musique électronique Pierre Stephan

