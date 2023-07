Visite libre de l’Office de Tourisme Corps de garde – Agence Inspire Metz Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Venez découvrir l’ancien corps de garde et actuelle agence Inspire Metz – Office de Tourisme.

Symbole du pouvoir militaire, le bâtiment classique est en harmonie avec l’Hôtel de Ville et l’ancien Parlement.

Corps de garde – Agence Inspire Metz 2 Place d’Armes, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 39 00 00 http://www.tourisme-metz.com/ https://www.facebook.com/TourismeMetz;https://www.instagram.com/tourismemetz/;https://twitter.com/inspire_metz Construit de 1761 à 1771 par l’architecte néoclassique Jacques-François Blondel, l’hôtel du corps de garde fait partie d’un aménagement urbain caractéristique du XVIIIe siècle : la place d’Armes de Metz.

Louis XV avait demandé la création d’une place autour de laquelle seraient rassemblés tous les pouvoirs. Elle est ainsi investie d’un rôle représentatif de la ville et de l’exercice des pouvoirs et se compose de l’hôtel de Ville, de la cathédrale gothique, de ce corps de garde et enfin d’un bâtiment devant servir initialement de Parlement.

Après avoir changé plusieurs fois d’affectation, le corps de garde héberge aujourd’hui l’Office de Tourisme de la ville de Metz : l’actuelle Agence Inspire Metz.

L’espace dédié à l’accueil des publics a été entièrement rénové en 2012 et offre à tous les visiteurs un environnement contemporain, faisant ainsi écho au patrimoine moderne de la ville.

L’Agence Inspire Metz a pour mission de faire valoir l’attractivité territoriale de Metz Métropole, de ses patrimoines, de ses activités et lieux incontournables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Agence Inspire Metz