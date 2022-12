Corps @ corps La maison de la Conversation, 10 janvier 2023, Paris.

Le mardi 10 janvier 2023

de 10h00 à 23h00

. gratuit

Un évènement pluridisciplinaire mêlant l’exposition d’œuvres, la danse et le dragshow dans un même espace.

Le thème de l’événement est le corps : la représentation de la diversité des corps dans leur unicité et singularité. L’événement à pour but de questionner les normes sociales et les standards de beauté. Tous.tes les artistes présent.e.s sont émergent.e.s et nous souhaitons leur donner de la visibilité et un espace pour s’exprimer et échanger au travers de leur art.

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Maisondelaconversation/

