Corps célestes – Exposition d’art urbain 12 bis/ter rue de la Tour d’Auvergne, 21 mai 2022, Nantes.

2022-05-21 Exposition du 28 avril au 29 mai 2022 :les jeudis et dimanches de 14h à 18hles vendredis et samedis de 10h à 18h Fermée le dimanche 1er mai

Du 28 avril au 29 mai 2022, La Ligue contre le cancer de Loire Atlantique, en partenariat avec le collectif Arty Show et sous la direction artistique de Sébastien Bouchard, organise une exposition d’art urbain à Nantes intitulée “Corps Célestes”. Les artistes Fred Mazère, Woizo, Tanala, Moon, Caphar, Mimi Bang, FZR Sethi, Lloeill et Seb Bouchard vous feront voyager à travers des territoires inconnus et des mondes oniriques inspirés du thème “Corps Célestes”, dans une ancienne chocolaterie de 400 m² au 12 bis/ter Rue de la Tour d’Auvergne, sur l’Île de Nantes.Ce thème a été retenu pour son fort pouvoir d’évocation à l’espace, aux astres, à la science, à la recherche spatiale… pour tout objet se trouvant dans l’univers, de la plus petite étoile jusqu’au soleil. Tout un univers poétique et futuriste, avec une double interprétation liée au corps humain.

12 bis/ter rue de la Tour d’Auvergne Île de Nantes Nantes 44200