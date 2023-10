Corps à corps, Histoire(s) de la photographie Centre Pompidou Paris, 6 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 06 septembre 2023 au lundi 25 mars 2024 :

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

jeudi

de 11h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 14 à 17 euros

Rassemblant plus de 500 photographies et documents réalisés par quelque 120 photographes historiques et contemporains, « Corps à corps » offre un regard inédit sur les représentations photographiques du genre humain aux 20e et 21e siècles.

L’exposition dépasse les catégories d’étude classiques telles que « le portrait », « l’autoportrait », « le nu » ou encore la photographie dite « humaniste ». Elle dévoile des particularités, des manières de voir « photographiques » et rend visibles des correspondances entre artistes.

On leur découvre des obsessions communes, dans leur façon d’appréhender le sujet, comme dans leur approche stylistique. Les images exposées nourrissent aussi des questionnements sur la responsabilité du photographe : comment la photographie participe-t-elle à la naissance des identités et à leur visibilité ? Comment raconte-elle les individualités, le rapport à l’autre ? Une rencontre entre deux collections exceptionnelles – celle, publique, du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, et celle, privée, du collectionneur et homme de cinéma Marin Karmitz.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/

© Aperture Foundation Inc, Paul Strand Archive Paul Strand Ian Walker, South Uist, Hebrides 1954