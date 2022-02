Corps à Coeur – Les Cakes de l’Espace Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

« Corps à Coeur » est un spectacle ancré dans le présent, unique à chaque représentation car basé sur l'improvisa­tion théâtrale et l'interactivité. A partir de thèmes proposés par le public, les comédiens in­ventent instantanément des histoires uniques sans parole. Durée : 45 min. à 1h Tout public à partir de 7 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
21 mai 2022, Nantes
6 € (hors frais de location éventuels)

