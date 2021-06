Cornwall Folk Festival Town Hall | Wadebridge, 27 août 2021-27 août 2021, Wadebridge.

Cornwall Folk Festival

du vendredi 27 août 2021 au lundi 30 août 2021 à Town Hall | Wadebridge

Nous soutenons et promouvons également la musique folk, acoustique et similaire à travers la Cornouailles et le sud-ouest de l’Angleterre. Quatre nuits et trois jours pleins de concerts, sessions, clubs folkloriques, danse, ateliers, foires artisanales et événements pour enfants dans la belle ville de marché de Wadebridge. Site web : [[https://cornwallfolkfestival.com/](https://cornwallfolkfestival.com/)](https://cornwallfolkfestival.com/)

90,00 £ pour les adultes et 45,00 £ pour les moins de 16 ans

Le meilleur de la musique folklorique de Cornouailles et d’ailleurs

Town Hall | Wadebridge Town Hall, The Platt, Wadebridge PL27 7AQ, Royaume-Uni Wadebridge South West England



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T23:59:00;2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T23:59:00