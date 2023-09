Exposition « L’école d’hier et d’aujourd’hui » Cornus, 23 septembre 2023, Cornus.

Cornus,Aveyron

La classe de Cycle 2 de l’Ecole publique du Roc Nantais et l’EPHAD La Résidence des Deux Vallées (Association Vie Heureuse) à Nant, soutenue par la Médiathèque Intercommunale Larzac et Vallées, ont collaboré pour créer cette exposition..

2023-09-23 fin : 2023-10-31 . EUR.

Cornus 12540 Aveyron Occitanie



The Cycle 2 class from Ecole publique du Roc Nantais and EPHAD La Résidence des Deux Vallées (Association Vie Heureuse) in Nant, supported by the Médiathèque Intercommunale Larzac et Vallées, collaborated to create this exhibition.

La clase de Ciclo 2 del colegio público Roc Nantais y la EPHAD La Résidence des Deux Vallées (Asociación Vie Heureuse) de Nant, con el apoyo de la Mediateca Intercomunal Larzac et Vallées, trabajaron juntos para crear esta exposición.

Die Klasse Cycle 2 der Ecole publique du Roc Nantais und das EPHAD La Résidence des Deux Vallées (Association Vie Heureuse) in Nant haben mit Unterstützung der Intercommunale Médiathèque Larzac et Vallées zusammengearbeitet, um diese Ausstellung zu gestalten.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES