Kamishibaï Cornus, 14 juin 2023, Cornus.

Cornus,Aveyron

Le Kamishibaï est un petit théâtre en bois pour raconter des histoires..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

Cornus 12540 Aveyron Occitanie



The Kamishibaï is a small wooden theater for telling stories.

El Kamishibai es un pequeño teatro de madera para contar historias.

Das Kamishibai ist ein kleines Holztheater zum Erzählen von Geschichten.

Mise à jour le 2023-06-01 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES