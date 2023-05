Vide Grenier, 14 mai 2023, Cornus.

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Cornus, Fondamente et St-Beaulize.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . 5 EUR.

Cornus 12540 Aveyron Occitanie



Organized by the Parents Association of Cornus, Fondamente and St-Beaulize

Organizado por la Asociación de Padres de Cornus, Fondamente y St-Beaulize

Organisiert von der Association des Parents d’Elèves de Cornus, Fondamente et St-Beaulize (Elternverein von Cornus, Fondamente und St-Beaulize)

Mise à jour le 2023-04-14 par ADT de l’Aveyron