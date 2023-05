L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN Centre du village Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN Centre du village, 30 juillet 2023, Cornimont. Venez goûter les fameuses kneffles et son fumé vosgien ! Buvette, restauration et animation toute la journée.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-30 23:00:00. EUR.

Centre du village Place de la Pranzière

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Come and taste the famous kneffles and its Vosges smoked cheese! Refreshments, food and entertainment all day. Venga a degustar los famosos kneffles y su queso ahumado de los Vosgos Refrescos, comida y entretenimiento durante todo el día. Probieren Sie die berühmten Kneffles und seinen Vogesenrauch! Getränke, Essen und Unterhaltung den ganzen Tag über. Mise à jour le 2023-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Cornimont, Vosges Autres Lieu Centre du village Adresse Centre du village Place de la Pranzière Ville Cornimont Departement Vosges Lieu Ville Centre du village Cornimont

Cornimont Centre du village Cornimont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornimont/

L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN Centre du village 2023-07-30 was last modified: by L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN Centre du village Centre du village 30 juillet 2023 Centre du village Cornimont

Cornimont Vosges