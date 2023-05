L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – RV ROUILLON LE MUSICIEN 9A Rue du Daval Catégories d’évènement: Cornimont

L’ÉTÉ À CORNIMONT 2023 – RV ROUILLON LE MUSICIEN 9A Rue du Daval, 28 juillet 2023, Cornimont. Musiques de tous styles par RV ROUILLON, musicien originaire de Cornimont.. Tout public

Vendredi 2023-07-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-28 . 0 EUR.

9A Rue du Daval Amphithéâtre de verdure

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Music of all styles by RV ROUILLON, musician from Cornimont. Música de todos los estilos por RV ROUILLON, músico de Cornimont. Musik aller Stilrichtungen von RV ROUILLON, einem Musiker aus Cornimont. Mise à jour le 2023-05-10 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

