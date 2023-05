L’ÉTÉ A CORNIMONT 2023 – PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Place de la Pranzière, 22 juillet 2023, .

Pour profiter du passage du Tour de France 2022, plusieurs animations vous sont proposées tout au long de l’après-midi! Animation avec jeux anciens pour petits et grands, animation musicale, marché avec produits locaux et vente de douceurs sucrées.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Place de la Pranzière

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



To take advantage of the passage of the Tour de France 2022, several animations are proposed throughout the afternoon! Animation with old games for young and old, musical animation, market with local products and sale of sweet treats.

Para aprovechar al máximo el paso del Tour de Francia 2022, ¡se proponen varias actividades a lo largo de la tarde! Animación con juegos antiguos para grandes y pequeños, animación musical, mercado con productos locales y venta de golosinas.

Um die Durchfahrt der Tour de France 2022 zu genießen, werden Ihnen den ganzen Nachmittag über verschiedene Animationen angeboten! Animation mit alten Spielen für Groß und Klein, musikalische Unterhaltung, Markt mit lokalen Produkten und Verkauf von süßen Leckereien.

