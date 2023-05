APRÈS-MIDI MOLKI EN FAMILLE 1 Chemin de Bonnegoutte, 12 juillet 2023, Cornimont.

Tous les mercredis des vacances d’été à partir de 15h. Au programme : l’animation commence par une visite commentée du jardin de Bonnegoutte, découvrez les différentes plantes et fleurs qui ornent le jardin, puis un petit goûter est proposé au cœur du jardin. Au menu : tarte maison et champagne des fées ; une fois le goûter terminé, la famille pourra jouer au Molki, un jeu de quilles finlandais très populaire. Le jeu consiste à faire tomber les quilles en bois avec un bâton, en essayant d’obtenir le plus de points possible. Tarif : 20 euros / famille (1 ou 2 adulte(s) + les enfants de la famille) – 8 euros par adultes supplémentaires.. Tout public

Mercredi 2023-07-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00. 8 EUR.

1 Chemin de Bonnegoutte Jardin de Bonnegoutte

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Every Wednesday of the summer vacations from 3 pm. On the program: the animation starts with a commented visit of the Bonnegoutte garden, discover the different plants and flowers that adorn the garden, then a small snack is proposed in the heart of the garden. On the menu: homemade pie and fairy champagne; once the snack is over, the family can play Molki, a very popular Finnish bowling game. The game consists of knocking down the wooden skittles with a stick, trying to get as many points as possible. Price: 20 euros / family (1 or 2 adults + children of the family) ? 8 euros per additional adult.

Todos los miércoles de las vacaciones de verano a partir de las 15 h. El programa: la actividad comienza con una visita guiada por el jardín de Bonnegoutte, descubriendo las diferentes plantas y flores que adornan el jardín, después se ofrece una pequeña merienda en el corazón del jardín. El menú incluye tarta casera y champán de hadas, y una vez terminada la merienda, la familia puede jugar al Molki, un popular juego de bolos finlandés. El juego consiste en derribar los bolos de madera con un palo, intentando conseguir el mayor número de puntos posible. Precio: 20 euros / familia (1 o 2 adultos + niños de la familia) ? 8 euros por adulto adicional.

Jeden Mittwoch in den Sommerferien ab 15 Uhr. Programm: Die Animation beginnt mit einer kommentierten Besichtigung des Gartens von Bonnegoutte. Entdecken Sie die verschiedenen Pflanzen und Blumen, die den Garten schmücken, dann wird im Herzen des Gartens ein kleiner Snack angeboten. Auf dem Speiseplan stehen hausgemachte Torte und Feenchampagner. Nach dem Snack kann die Familie Molki spielen, ein beliebtes finnisches Kegelspiel. Das Spiel besteht darin, die Holzkegel mit einem Stock umzuwerfen und dabei zu versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Preis: 20 Euro / Familie (1 oder 2 Erwachsene(r) + die Kinder der Familie) ? 8 Euro für jeden weiteren Erwachsenen.

