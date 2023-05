VIDE-GRENIER Route des Rochettes, 18 mai 2023, Cornimont.

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Cornimont le jeudi de l’ascension (18 mai) à partir de 7 heures. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Reservé aux particuliers. Renseignements et réservations auprès du comité des fêtes.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

Route des Rochettes Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Garage sale organized by the festival committee of Cornimont on Ascension Thursday (May 18) from 7 am. Refreshments and food will be available all day long. Reserved for individuals. Information and reservations with the festival committee.

Venta de garaje organizada por el comité de fiestas de Cornimont el jueves de la Ascensión (18 de mayo) a partir de las 7 de la mañana. Refrescos y catering in situ durante todo el día. Reservado a particulares. Información y reservas en la comisión de fiestas.

Ein vom Festkomitee von Cornimont organisierter Flohmarkt am Donnerstag vor Christi Himmelfahrt (18. Mai) ab 7 Uhr. Den ganzen Tag über Getränke und Speisen vor Ort. Nur für Privatpersonen zugänglich. Informationen und Reservierungen beim Festkomitee.

