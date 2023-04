THÉÂTRE – CLU’ADO 1984 4 Route de Ventron, 15 avril 2023, Cornimont.

Le Petit Théâtre de Vecoux vous convie à leur pièce de théâtre « CLU’ADO 1984 » en la Chapelle de Travexin à Cornimont, une pièce en 2 actes (avec entractes) de Jean-Charles Tisserand. Entrée libre au chapeau.. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 21:30:00. 0 EUR.

4 Route de Ventron Chapelle de Travexin

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



The Petit Théâtre de Vecoux invites you to their play « CLU’ADO 1984 » in the Chapelle de Travexin in Cornimont, a play in 2 acts (with intermissions) by Jean-Charles Tisserand. Free entrance by hat.

El Petit Théâtre de Vecoux le invita a su obra « CLU’ADO 1984 » en la Chapelle de Travexin de Cornimont, una obra en 2 actos (con intermedios) de Jean-Charles Tisserand. Entrada libre con sombrero.

Das Petit Théâtre de Vecoux lädt Sie zu ihrem Theaterstück « CLU’ADO 1984 » in der Kapelle von Travexin in Cornimont ein. Es handelt sich um ein Stück in 2 Akten (mit Pausen) von Jean-Charles Tisserand. Freier Eintritt mit Hut.

