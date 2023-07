La Drômoise en Baronnies provençales Cornillon-sur-l’Oule, 15 septembre 2023, Cornillon-sur-l'Oule.

Cornillon-sur-l’Oule,Drôme

16ème édition de cet évènement cycliste qui fait partie des 10 plus grandes cyclosportives de France. Positionnée le 3ème week-end de septembre, elle est idéalement située sur le planning afin d’éviter les grosses chaleurs..

2023-09-15 09:00:00 fin : 2023-09-15 16:00:00. .

Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



16th edition of this cycling event, one of France?s top 10 cyclosportives. Positioned on the 3rd weekend of September, it is ideally situated on the schedule to avoid the heat wave.

16ª edición de este evento ciclista que es uno de los 10 mayores ciclosportivos de Francia. Su ubicación es ideal el tercer fin de semana de septiembre para evitar el calor.

ausgabe dieses Radsportereignisses, das zu den 10 größten Radrennen Frankreichs gehört. Die Veranstaltung findet am dritten Wochenende im September statt und ist ideal gelegen, um die große Hitze zu vermeiden.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale