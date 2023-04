Menu de Pâques : spécial chevreau de nos montagnes Cornillon-sur-l'Oule Cornillon-sur-l'Oule Catégories d’Évènement: Cornillon-sur-l'Oule

EUR 31.5 Entrées :

Crème Brulée au Foie Gras, Pain d’Epice et Pommes Caramélisées

Ou

Bouchée à la Reine Fruits de Mer et Saint Jacques



Plats :

Chevreau Rôti ou en Blanquette



Fromage ou Faisselle

Dessert maison

Fraisier

ou

auberge.valleeoule@orange.fr +33 4 75 27 21 66 https://www.bistrotdepays.com/l-auberge-de-la-vallee

