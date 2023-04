CONCOURS DE PECHE POUR LES ENFANTS Corniéville Geville Geville Catégories d’Évènement: Geville

2023-05-18 14:00:00 – 2023-05-18 16:00:00

Meuse Geville . Mini concours enfants 6-12 ans, pêche de blancs.

Pêche à la canne, moulinet autorisé avec une ligne ( distance raisonnable, sans gêner les copains).

C’est le nombre de poissons qui compte. Un adulte accompagnant par poste, plusieurs enfants possible au même poste.

Matériel et appâts non fourni, prévoir hameçons sans ardillon.

10€ par enfants ( menu enfant et lots pour tous inclus)

La Tiny sera ouverte toute la journée ( repas, boissons, café…)

Places limitées, inscription par message ou téléphone avant le 8 mai. +33 9 54 87 22 08 Corniéville 6 Route de la Tuilerie Geville

