VISITE DE LA PÊCHERIE COMMUNALE Corniche du Pilier Préfailles, 16 septembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz, la Mairie de Préfailles vous propose une visite guidée et démonstration de pêche au carrelet sur la pêcherie communale, en après-midi..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Corniche du Pilier

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Heritage Days in Pays de Retz, the Préfailles Town Hall offers a guided tour and demonstration of fishing with the « carrelet » (flounder) on the communal fishery, in the afternoon.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio de Pays de Retz, el ayuntamiento de Préfailles ofrece por la tarde una visita guiada y una demostración de pesca de solla en la pesquería local.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes im Pays de Retz bietet Ihnen das Rathaus von Préfailles am Nachmittag eine geführte Besichtigung und Demonstration des Schollenfischens an der Gemeindefischerei an.

