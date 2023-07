Bibliomobile Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres, 19 juillet 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Découvrez notre oasis estivale de détente et de lecture au bord de l’eau !

La médiathèque vous invite à vivre une expérience unique cet été, en vous proposant un coin lecture en plein air, bercé par le doux murmure de l’eau et les rayons chauds du soleil..

2023-07-19 14:00:00 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover our summer oasis of relaxation and reading by the water!

The media library invites you to enjoy a unique experience this summer, with an open-air reading corner lulled by the gentle murmur of the water and the warm rays of the sun.

¡Descubra nuestro oasis estival de relajación y lectura junto al agua!

La mediateca le invita a disfrutar este verano de una experiencia única, con un rincón de lectura al aire libre, arrullado por el suave murmullo del agua y los cálidos rayos del sol.

Entdecken Sie unsere sommerliche Oase der Entspannung und des Lesens am Wasser!

Die Mediathek lädt Sie diesen Sommer zu einem einzigartigen Erlebnis ein, indem sie Ihnen eine Leseecke unter freiem Himmel anbietet, die vom sanften Rauschen des Wassers und den warmen Strahlen der Sonne gewiegt wird.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Istres