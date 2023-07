Histoires en tongs « Les chemins de l’eau » à la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Histoires en tongs « Les chemins de l’eau » à la Romaniquette Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Istres, 19 juillet 2023, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Soirée contes avec Lamine DIAGNE.

2023-07-19 19:00:00 fin : 2023-07-19 20:30:00. .

Corniche de Suffren – Plage de la Romaniquette Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Storytelling evening with Lamine DIAGNE Noche de cuentos con Lamine DIAGNE Märchenabend mit Lamine DIAGNE Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Adresse Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Plage de la Romaniquette Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Istres

Corniche de Suffren - Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/