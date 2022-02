Cornemuses en Morvan #1 Le Cornemuse | Arleuf, 25 février 2022, Arleuf.

Cornemuses en Morvan #1

du vendredi 25 février au samedi 26 février à Le Cornemuse | Arleuf

L’envie d’inviter des cornemuseux de tous horizons, l’envie de croiser les pratiques artistiques, l’envie de mêler les musiciens professionnels et amateurs, l’envie de faire résonner dans le Morvan les sons festifs de l’instrument aux cent variantes. **Vendredi 25 Février :** * 18h00 : Ouverture : Session musicale et dégustation de vins et bières * 21h : tirage au sort des duos de Cornemuseux en direct pour le Concert Bal. Dix cornemuseux accompagnés de Daniel Raillard (accordéon) , Sébastien Lagrange (accordéon) et Vincent Dumont Caisse Claire) **Samedi 26 Février :** * 10 H 30 : Concours de soliste de Cornemuse. * 14H00 : Conférence : la cornemuse en Morvan, histoires d’une remise en culture, proposée par Vincent Belin (Professeur de Cornemuse) et abordera la pratique de la Cornemuse dans le Morvan selon les époques. * 18h00 : Seconde session musique et dégustation des vins de nos amis vignerons et brasseurs. * 21h00 Le début des Concerts Bals. Les cornemuseux du Morvan reviennent pour nous proposer de nouvelles formations musicale créée spécialement pour l’occasion.

20,00 € pass 2 jours : concerts + dégustations de vins

Bienvenue au premier festival Cornemuse en Morvan.

Le Cornemuse | Arleuf 93 route du Haut Morvan, 58430 Arleuf Arleuf Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T18:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T23:59:00