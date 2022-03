CORNEILLE MOLIÈRE L’ARRANGEMENT Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 30 avril 2022, Paris.

Homme de l’ombre, écrivain de génie, l’auteur tragique de son siècle, piètre lecteur et amoureux transi, Corneille est enfermé chez lui et se nourrit de vengeances et de revanches, d’intérêts financiers. Combien de commandes inavouables a-t-il accepté ? Homme de lumière, directeur de troupe, formidable acteur, séducteur et bon vivant, Molière parade à la Cour du lever au petit coucher puis passe ses nuits à l’auberge. Combien de pièces a-t-il eu le loisir de composer ? Ma démarche n’est pas celle d’une historienne ou d’un chercheur, il n’est pas question d’affirmer des vérités. Il n’est question que de poser des questions. Riche des toutes dernières découvertes mises à jour par les Archives et les nouvelles lectures des spécialistes, je pars de ce postulat : la probable collaboration de Corneille et Molière. Une histoire jubilatoire. La fabrique de l’écriture vivante. L’accord est secret, l’association discrète, la rivalité certaine. C’est l’alliance de deux hommes que tout séparait, réunis par et pour le théâtre durant quinze années de travail, de querelles, d’amour et de solitude. L’enquête est passionnante et référencée, les repères historiques, les personnages vibrants, proches, drôles et touchants à la fois. De vrais personnages de théâtre à la hauteur du jeu et des enjeux. Corneille et Molière restent les héros de notre temps. Nous les traiterons donc comme tels. Nos contemporains. Texte et Mise en scène : **Valérie Durin** Interprétation : **Valérie Durin** Regard artistique : **Élodie Chanut** Graphisme : **Peterbut** Durée : **1h20** **Représentations :** Du 30 avril au 1er mai Samedi et dimanche à 16h30 À partir de 10 ans

