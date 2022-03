Cornebarrieu se mobilise pour l’Ukraine CCAS, 7 mars 2022, Cornebarrieu.

du lundi 7 mars au jeudi 17 mars à CCAS

Les produits collectés sont les denrées sèches et conserves, les produits d’hygiène, bébé, produits de soins et de premiers secours, les vêtements chauds et tout produit de première nécessité. Des emballages en carton de petite/moyenne taille, pour le tri, le transport et la distribution sont bienvenus. Merci d’apporter vos dons au CCAS, place du Languedoc. Ils seront triés et emballés le vendredi 18 mars par des bénévoles de la MLS et des volontaires. L’acheminement est prévu via Paris et la Pologne où ils seront pris en charge par la Croix Rouge pour être distribués en Ukraine. _Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Fermé le lundi matin et jeudi après-midi._

