Titanic L'ARIA, 22 mars 2024, CORNEBARRIEU.

Titanic L'ARIA. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30. Tarif : 30.2 euros.

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revue à la façon des Moutons Noirs ! Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin… Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d’une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes. Distribution Mathieu Alexandre, Roland Bruit, Florence Coste, Camille Demoures, Axel Drhey, Julien Jacob, Jonathan Jolin, Yannick Laubin, Vianney Ledieu, Bertrand Saunier, Paola Secret et Jo Zeugma / Ecriture et mise en scène Axel Drhey Titanic

L’ARIA CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne

30.2

EUR30.2.

