Oublie-Moi L’ARIA, 7 mars 2024, CORNEBARRIEU.

Oublie-Moi L’ARIA. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:30 (2024-02-02 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros.

ESPACE MICHEL SIMON ( L-R-22-10971 / 11009 / 11010 ) présente ce spectacle. Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir. Oublie-moi est une histoire d’ amour et de musique. Celle d’Arthur et Jeanne qui saiment de façon inconditionnelle. Leur combat contre la maladie d’Alzheimer ne va pas les empêcher de vivre. Cette pièce bouleversante qui ne cède jamais au pathos, célèbre la puissance des sentiments et de la musique avec une mise en scène pop qui ne manque pas de fantaisie et de couleur ! La structure de la pièce construite en flash-back reflète la complexité de l’esprit du patient et nous invite à explorer ses singularités. Un spectacle poignant qui nous rappelle que la perte des souvenirs est l’une des afflictions les plus cruelles de la vie, mais que l’amour et la compassion peuvent nous aider à transcender cette douleur.Accès Handicapés en Orchestre. Le placement n’est plus garanti 3 mn avant le début du spectacle. MODE D’ACCÈS EN RER : Ligne A, arrêt « Noisy-le-Grand –Mont-d’Est » (15 min depuis Nation), puis bus ou 10 min à pied depuis la gare. EN BUS : Lignes 303, 310, 320, arrêt « Espace Michel-Simon ». EN VOITURE : Arrivée par l’Autoroute A4, Dans le sens Paris-province, direction Metz-Nancy, sortie n°8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne » Dans le sens province-Paris, sortie n°9 « Noisy-le-Grand », puis centre-ville. STATIONNEMENT : Parking gratuit, en sous-sol du théâtre, les soirs de spectacle (ouvert 1 h 30 avant la représentation) ou parking Indigo, 12 bis avenue Émile-Cossonneau. Numéro de téléphone accès PMR: 01 49 31 02 02 Thierry Lopez, Marie-Julie Baup Thierry Lopez, Marie-Julie Baup

Votre billet est ici

L’ARIA CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne

39.5

EUR39.5.

Votre billet est ici