LE MANS EVENEMENTS (1-1048607 / 2-1048608 / 3-1048609) PRESENTE CE SPECTACLE Distribution : Mise en scène par Charlotte Saliou Scénographie : Cirque Le Roux Avec Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd L’ENQUÊTE SUR LES GRANDES AVENTURES DE L’HISTOIRE L’Histoire est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins insensés et surtout de mystères… Laure, la dame des Odyssées et son complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles » mènent l’enquête ! Qui est Jeanne Barret la première femme qui a fait le tour du monde ? Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutankhamon ? Les trois astronautes de la mission Apollo 13 arriveront-ils à rentrer sur terre ? De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures, qui vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune, l’Egypte et le dangereux Détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger… Bienvenue au bureau des Odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution. Les Odyssées un spectacle pluridisciplinaire. D’après une scénographie originale du Cirque Le Roux dans laquelle s’entremêle du théâtre, du mime, de la danse, de la magie et bien d’autres encore. Entre le conte et le spectacle visuel ce spectacle réjouira toutes les générations de 7 à 77 ans. Le podcast de France Inter aux 20 millions d’écoutes enfin adapté sur scène ! TARIF GROUPE: PACK FAMILLE 1 ADULTE + 1 ENFANT – DE 18 ANS: ACHAT OBLIGATOIRE DE 2 BILLETS A 23.6 € L’UNITE SOIT 47.20 €Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 43 43 59 52 Charlotte Saliou

L’ARIA CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne

