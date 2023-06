Médiathèque Georges Delaw Corne de Soissons Sedan, 30 juin 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La Médiathèque municipale Georges Delaw propose la consultation sur place et le prêt à domicile d’un ensemble de documents :livres et livres audio, revues et journaux, bandes dessinées, CD audio, DVD ou encore partitions musicales.Elle permet également la consultation sur place de documents anciens comme les archives municipales, les fonds patrimoniaux et les fonds locaux.Il est également possible de consulter librement internet et les bases de données d’images numérisées.Expositions, spectacles, concerts, conférences, lectures, rencontres, ateliers sont présentés tout au long de l’année, de nombreuses animations en direction des adultes et/ou des enfants.La consultation sur place des livres, revues, journaux et bandes dessinées est libre et gratuite, comme toutes les animations qu’elle propose..

Corne de Soissons

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Georges Delaw Municipal Mediatheque offers on-site consultation and home loan of a variety of documents: books and audio books, magazines and newspapers, comic strips, audio CDs, DVDs and musical scores, as well as old documents such as municipal archives, heritage collections and local holdings.Exhibitions, shows, concerts, conferences, lectures, readings, meetings and workshops are presented throughout the year, with numerous activities for adults and/or children. Books, magazines, newspapers and comic strips can be consulted on site free of charge, as are all the activities on offer.

La Mediateca Municipal Georges Delaw ofrece la consulta in situ y el préstamo a domicilio de diversos documentos: libros y audiolibros, revistas y periódicos, cómics, CDs de audio, DVDs y partituras musicales. También permite la consulta in situ de documentos antiguos como los archivos municipales, los fondos patrimoniales y las colecciones locales.Durante todo el año se presentan exposiciones, espectáculos, conciertos, conferencias, lecturas, encuentros y talleres, así como numerosas actividades para adultos y/o niños. La consulta in situ de libros, revistas, periódicos y cómics es gratuita, al igual que todas las actividades que se ofrecen.

Die städtische Mediathek Georges Delaw bietet die Möglichkeit, eine Reihe von Dokumenten vor Ort einzusehen und nach Hause auszuleihen: Bücher und Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen, Comics, Audio-CDs, DVDs und Musikalien.Sie ermöglicht auch die Einsichtnahme in alte Dokumente wie das Stadtarchiv, die Bestände des Kulturerbes und die lokalen Bestände vor Ort.Das ganze Jahr über werden Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen, Treffen, Workshops und zahlreiche Veranstaltungen für Erwachsene und/oder Kinder angeboten.Die Konsultation von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und Comics vor Ort ist frei und kostenlos, ebenso wie alle Veranstaltungen, die sie anbietet.

